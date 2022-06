Relance du secteur postal : « Le code des postes de 2006, en révision » (Yankhoba Diattara)

Pour rendre le secteur des postes plus attrayant et dynamique face aux enjeux du numérique, le gouvernement du Sénégal, à travers le ministère des télécommunications et de l’économie numérique, sous l’impulsion du président de la République, travaille pour la matérialisation d’une feuille de route avec les différents acteurs. L'objectif est de développer le secteur de la Poste.



Dans le cadre de ce plan stratégique de relance du secteur, le ministre Yankhoba Diattara a annoncé la révision du code de 2006.



Ainsi, un nouveau projet d’élaboration sera engagé avec notamment l’appui de l’autorité de régulation des télécommunications et des postes et des autres parties prenantes pour un secteur postal revigoré...