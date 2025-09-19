Rejet du recours de Barthélémy Dias : Khalifa Sall dénonce « un coup de massue à la souveraineté électorale »


Rejet du recours de Barthélémy Dias : Khalifa Sall dénonce « un coup de massue à la souveraineté électorale »
Le président de la plateforme "Taxawu Sénégal", Khalifa Sall, reste fidèle à ses principes républicains malgré sa "séparation" avec son ancien collaborateur. Après la décision de la Cour suprême de rejeter le recours de Barthélémy Dias, il s'est dit frustré par un acte qui, selon lui, n'honore ni la démocratie ni l'État de droit.

Dans une publication sur sa page Facebook, Khalifa Sall a fermement condamné cette décision :

« Le rejet de la requête du maire Barthélemy Dias par la Cour suprême est un coup de massue porté à la souveraineté électorale, à la démocratie et aux principes de libre administration des collectivités territoriales. Le suffrage des Dakarois s’en voit confisqué, sacrifié sur l’autel d'une dérive autoritaire. Ce verdict est l’expression implacable de la violation de la souveraineté populaire », a-t-il déclaré.
Autres articles
Vendredi 19 Septembre 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Frayeur nocturne au Pavillon spécial : Farba Ngom évacué en urgence à l’hôpital Principal frôle le pire et relance le débat sur la détention médicale

Frayeur nocturne au Pavillon spécial : Farba Ngom évacué en urgence à l’hôpital Principal frôle le pire et relance le débat sur la détention médicale - 19/09/2025

Affaire Waly Seck : Le piège de la Centif se resserre, la traque s’intensifie … nouvelles arrestations en cascade

Affaire Waly Seck : Le piège de la Centif se resserre, la traque s’intensifie … nouvelles arrestations en cascade - 19/09/2025

PTN : Amy Samaké et Hélène Ndoukité Diouf sous contrôle judiciaire

PTN : Amy Samaké et Hélène Ndoukité Diouf sous contrôle judiciaire - 18/09/2025

Abdou Mbow

Abdou Mbow "raille" les députés de Pastef: « Liggey Leen, Tei Bayyi dioye yi » - 18/09/2025

Mairie de Dakar : La Cour suprême rejette le recours de Barthélémy Dias

Mairie de Dakar : La Cour suprême rejette le recours de Barthélémy Dias - 18/09/2025

[🛑DIRECT ] Suivez en direct la plénière à l'Assemblée nationale

[🛑DIRECT ] Suivez en direct la plénière à l'Assemblée nationale - 18/09/2025

Sénégal : Les obligations en dollars chutent de 1,8%…les investisseurs désormais dans l'expectative

Sénégal : Les obligations en dollars chutent de 1,8%…les investisseurs désormais dans l'expectative - 18/09/2025

Les nominations en conseil des ministres du Mercredi 17 septembre 2025

Les nominations en conseil des ministres du Mercredi 17 septembre 2025 - 17/09/2025

Communique du conseil des ministres du Mercredi 17 Septembre 2025

Communique du conseil des ministres du Mercredi 17 Septembre 2025 - 17/09/2025

Trafic de drogue à Kalifourou : La douane met la main sur 240 plaquettes de cocaïne d’une contrevaleur de 21 milliards 780 millions de francs CFA

Trafic de drogue à Kalifourou : La douane met la main sur 240 plaquettes de cocaïne d’une contrevaleur de 21 milliards 780 millions de francs CFA - 17/09/2025

Vol avec effraction et cyber-escroquerie : un voleur dilapide 7 millions de francs CFA via un téléphone volé et les mise sur XBET… après avoir perdu 239 millions au jeu

Vol avec effraction et cyber-escroquerie : un voleur dilapide 7 millions de francs CFA via un téléphone volé et les mise sur XBET… après avoir perdu 239 millions au jeu - 17/09/2025

Marché Castors-Hivernage : La flambée des prix des légumes inquiète commerçants et clients

Marché Castors-Hivernage : La flambée des prix des légumes inquiète commerçants et clients - 17/09/2025

Plus de 50 migrants jetés à la mer lors d'une traversée: La justice espagnole confirme la détention provisoire de 19 migrants arrêtés aux Îles Canaries

Plus de 50 migrants jetés à la mer lors d'une traversée: La justice espagnole confirme la détention provisoire de 19 migrants arrêtés aux Îles Canaries - 17/09/2025

Ngor – Ouakam : la Sûreté urbaine de Dakar démantèle un réseau de cocaïne

Ngor – Ouakam : la Sûreté urbaine de Dakar démantèle un réseau de cocaïne - 17/09/2025

INONDATIONS À TOUBA / L’État déploie un plan d’urgence sanitaire pour sauver des populations totalement dépitées

INONDATIONS À TOUBA / L’État déploie un plan d’urgence sanitaire pour sauver des populations totalement dépitées - 17/09/2025

Coup de filet au ministère du Numérique : un marché fantôme de milliards éclabousse Amy Samaké et la Dage

Coup de filet au ministère du Numérique : un marché fantôme de milliards éclabousse Amy Samaké et la Dage - 17/09/2025

Touba / Bijoux en or, smartphones et 23 millions volés à Sokhna Momy Mbacké : 2 ans requis contre Touba Guèye

Touba / Bijoux en or, smartphones et 23 millions volés à Sokhna Momy Mbacké : 2 ans requis contre Touba Guèye - 17/09/2025

Île de Ngor : 19 candidats à l’émigration irrégulière découverts dans une maison

Île de Ngor : 19 candidats à l’émigration irrégulière découverts dans une maison - 16/09/2025

Niger: 22 villageois tués par des

Niger: 22 villageois tués par des "hommes armés" dans l'ouest - 16/09/2025

Ministère des Infrastructures : Ces différentes directions désormais sous la responsabilité du ministre Déthié Fall

Ministère des Infrastructures : Ces différentes directions désormais sous la responsabilité du ministre Déthié Fall - 16/09/2025

Immigration clandestine : 112 migrants accostent à Ouakam après cinq jours en mer

Immigration clandestine : 112 migrants accostent à Ouakam après cinq jours en mer - 16/09/2025

Nécrologie : Aminata Touré perd un proche collaborateur

Nécrologie : Aminata Touré perd un proche collaborateur - 16/09/2025

Business des Rendez-vous express : les “links” de VFS épinglés par la DNLT

Business des Rendez-vous express : les “links” de VFS épinglés par la DNLT - 16/09/2025

Dakar : vaste opération de sécurisation nocturne à Sangalkam, Kounoune et Keur Ndiaye Lo

Dakar : vaste opération de sécurisation nocturne à Sangalkam, Kounoune et Keur Ndiaye Lo - 15/09/2025

Passation de service avec Maïmouna Dieye : Le ministre des infrastructures, Dethié Fall hérite des programmes Promovilles, PUMA et PUDC…

Passation de service avec Maïmouna Dieye : Le ministre des infrastructures, Dethié Fall hérite des programmes Promovilles, PUMA et PUDC… - 15/09/2025

Le ministre Déthié Fall à sa prise de fonction : « Nous allons adopter le rythme militaire, très soutenu car le peuple nous attend »

Le ministre Déthié Fall à sa prise de fonction : « Nous allons adopter le rythme militaire, très soutenu car le peuple nous attend » - 15/09/2025

Petit Mbao : l’ex-militaire devenu “usine à faux papiers” rattrapé avec 162 extraits de naissance

Petit Mbao : l’ex-militaire devenu “usine à faux papiers” rattrapé avec 162 extraits de naissance - 15/09/2025

Affaire François Mancabou : le juge du 2e cabinet fonce droit au but

Affaire François Mancabou : le juge du 2e cabinet fonce droit au but - 15/09/2025

MAC de Thiès - 7 blessés dénombrés : La Direction générale de l’Administration pénitentiaire condamne les actes de violence et annonce l'ouverture d'une enquête interne

MAC de Thiès - 7 blessés dénombrés : La Direction générale de l’Administration pénitentiaire condamne les actes de violence et annonce l'ouverture d'une enquête interne - 15/09/2025

Diaspora Bonds : Quand le risque de change est transféré à la diaspora ( Par Papa Malick Ndour)

Diaspora Bonds : Quand le risque de change est transféré à la diaspora ( Par Papa Malick Ndour) - 14/09/2025

RSS Syndication