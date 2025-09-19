Rejet du recours de Barthélémy Dias : Khalifa Sall dénonce « un coup de massue à la souveraineté électorale »

Le président de la plateforme "Taxawu Sénégal", Khalifa Sall, reste fidèle à ses principes républicains malgré sa "séparation" avec son ancien collaborateur. Après la décision de la Cour suprême de rejeter le recours de Barthélémy Dias, il s'est dit frustré par un acte qui, selon lui, n'honore ni la démocratie ni l'État de droit.



Dans une publication sur sa page Facebook, Khalifa Sall a fermement condamné cette décision :



« Le rejet de la requête du maire Barthélemy Dias par la Cour suprême est un coup de massue porté à la souveraineté électorale, à la démocratie et aux principes de libre administration des collectivités territoriales. Le suffrage des Dakarois s’en voit confisqué, sacrifié sur l’autel d'une dérive autoritaire. Ce verdict est l’expression implacable de la violation de la souveraineté populaire », a-t-il déclaré.