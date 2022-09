Regroupement à Orléans (France) : Moussa Niakhaté présent dans la tanière…

Le défenseur de Nottingham Forest, Moussa Niakhaté, s’est bel et bien présenté au regroupement des Lions, ce lundi, à Orléans, dans un hôtel de la place. Valise en main, il a franchi le hall de l’hôtel en compagnie de quelques autres joueurs dont son coéquipier en club, Cheikhou Kouyaté.



Une présence qui relance les débats quant à l’aptitude ou pas de Moussa Niakhaté à prendre part activement à la préparation des deux rencontres amicales du Sénégal (contre la Bolivie et l’Iran les 24 et 27 septembre.)



Le néo international sénégalais est indisponible en club depuis quelques semaines à cause d’une blessure ligamentaires. Reste à savoir s’il vient faire constater sa blessure à moins que la gravité de la lésion ne soit d’une moindre importance. Dans ce cas, Niakhaté pourrait bien honorer sa première sélection...

À noter la présence de Bamba Dieng arrivé à ce regroupement en compagnie de son acolyte, Pape Matar Sarr. Le jeune latéral gauche, Ismaël Jakobs a aussi fait son apparition de même que le portier rennais, Alfred Gomis. Les joueurs devraient arriver par petits groupes d’ici la fin de soirée…