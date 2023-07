Région de Dakar : Interdiction de tous les rassemblements envisagés entre les 15 et 16 juillet 2024

Dans un communiqué, le gouvernement de la région de Dakar a informé que " des personnalités politiques se réclamant du parti Pastef ont introduit auprès des préfets et sous-préfets de la région de Dakar, des déclarations de rassemblements sur la voie publique envisagés les 15 et 16 juillet 2024".



Ainsi, le gouverneur de souligner que " toutes les autorités administratives concernées, ont conformément à la loi, interdit les rassemblements en question ainsi que ceux prévus par les entités adverses".



D'après le gouverneur, cette décision vise à faire face à de " réels risques de troubles à l'ordre public". L'autorité de rappeler la déclaration du leader de Pastef appelant à " installer le chaos dans le pays", les " appels diffusés sur les réseaux sociaux" pour inviter les " sympathisants" de cette entité à " investir les grands marchés de Dakar et les principaux axes et lieux habituels de rassemblement" et enfin l'introduction des déclarations de rassemblements par endroits des acteurs du camp opposé.



Le gouverneur de Dakar de conclure en martelant que " les forces de défense et de sécurité ont été instruites à prendre les dispositions nécessaires pour maintenir l'ordre et préserver la paix et la quiétude".