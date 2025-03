Réflexion et partage au CFJ : Fixation des objectifs pour l'avenir de la formation judiciaire

Au cours d'une journée dédiée à la réflexion et aux échanges, Souleymane Teliko, Magistrat et directeur général du Centre de Formation Judiciaire (CFJ), a exposé une perspective audacieuse pour le futur du centre. Cette perspective se base sur un plan stratégique, issu de deux impératifs essentiels : l'adhésion à la législation et l'aspiration à l'efficacité.



Teliko a mis l'accent sur l'ambition du projet de faire du CFJ une institution de premier plan, aussi bien à l'échelle régionale qu'internationale. Cette stratégie met l'accent sur quatre priorités principales : optimiser la qualité de la formation initiale, élargir l'éventail de la formation continue, promouvoir la recherche et consolider la gouvernance institutionnelle.

Dans un contexte marqué par divers défis, en particulier d'ordre technique et financier, le directeur a souligné l'importance de s'engager sur des valeurs solides pour assurer le succès du projet. Cette approche repose sur l'adoration de l'excellence, l'intégrité, la libéralité dans le partage du savoir et la responsabilité collective. Souleymane Teliko a aussi mis l'accent sur le fait que, face à la pénurie de ressources financières, l'innovation et les collaborations se révéleront être des outils cruciaux pour pallier les déficits budgétaires et garantir une exécution efficace du plan. C'est de cette manière qu'un engagement partagé, fondé sur des valeurs communes, rendra possible la concrétisation de cette vision et l'accomplissement des objectifs définis pour les cinq prochaines années.