Réduction du coût de la vie : Abdoulaye Diop lance « SUNU Boutique », un projet logistique et citoyen d’envergure nationale

Interpellé sur les modèles de conteneurs, le logisticien explique que deux modèles de conteneurs seront proposés : Conteneur 20 pieds (zones urbaines) : 3.700.000 F CFA + stock de démarrage 1.000.000. Conteneur 40 pieds (zones périurbaines/rurales) : 4.500.000 F CFA + stock 1.000.000



Les jeunes, les femmes et les porteurs de projet locaux seront prioritairement recrutés comme gérants de boutique. Une formation en gestion, comptabilité, vente et numérique sera assurée par l’équipe du projet. Les candidats pourront bientôt s’inscrire via une application mobile ou se rapprocher de leur mairie si leur commune est concernée.



« On ne demande pas de diplôme, mais du sérieux, de la ponctualité et de la motivation », insiste le promoteur du projet.



Financé sur fonds propres avec l’appui de partenaires engagés, Abdoulaye Diop est en quête de co-financeurs pour accélérer la mise en œuvre de la phase pilote. Il appelle à la création d’un fonds d’investissement citoyen, avec l’appui de l’État, des banques, des collectivités locales et des mécènes économiques.



Avec « SUNU Boutique », Abdoulaye Diop veut prouver qu’avec de la volonté, de l’expertise et de l’innovation sociale, il est possible de créer des emplois durables, d’améliorer le pouvoir d’achat et de bâtir un commerce de proximité plus juste et inclusif.