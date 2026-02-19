Maroc : Le parquet requiert jusqu’à 2 ans de prison contre 18 supporters sénégalais

Le parquet marocain a réclamé ce jeudi des peines allant jusqu’à deux ans d’emprisonnement ferme à l’encontre de 18 supporters sénégalais, poursuivis pour « hooliganisme » depuis la finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN).
Lors d’une nouvelle audience tenue au tribunal de première instance de Rabat, le représentant du ministère public a sévèrement mis en cause les accusés, estimant qu’ils « ont délibérément voulu perturber le bon déroulement du match » et qu’ils ont « commis des violences diffusées en direct sur des chaînes de télévision », aggravant ainsi la portée des faits reprochés.
Les prévenus sont détenus au Maroc depuis la mi-janvier, date à laquelle la rencontre avait été marquée par de graves incidents.
