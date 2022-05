Recrutement à la ville de Dakar / Abdoulaye Diouf Sarr : « Nous interpellons l’État pour que le contrôle de la légalité se fasse »

C’est le candidat malheureux à la ville de Dakar qui a porté la réplique à son challenger. Abdoulaye Diouf Sarr a ouvert le bal des réponses à Barthélémy Dias. « Nous avons constaté depuis un certain temps, que le maire de Dakar adopte des positions en déphasage avec la loi en ne respectant pas les lois et règlements de ce pays. Nous interpellons l’État pour que le contrôle de la légalité se fasse. La ville de Dakar ne doit pas être utilisée comme un instrument de combat et les dakarois doivent savoir les agissements de leur maire », explique Abdoulaye Diouf Sarr en texte d’ouverture...