Record : Lamine Camara entre dans l’histoire de la CAN !

Lors du match d'ouverture du groupe C, opposant le Sénégal à la Gambie, Lamine Camara, joueur du FC Metz, a marqué les esprits en réalisant un doublé exceptionnel contribuant ainsi à la victoire écrasante de son équipe sur le score de (3-0.)

Sa performance remarquable a été saluée par la Confédération africaine de football (CAF) qui l'a désigné homme du match. Ce qui rend cet exploit encore plus impressionnant, c'est que Lamine Camara n'a que 20 ans. En devenant le plus jeune joueur à réaliser un doublé lors d'une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations depuis Ali Zitouni en 2000, il entre définitivement dans l'histoire du tournoi continental.

Sa précocité et son talent sur le terrain lui ont permis de se démarquer et de faire parler de lui à l'échelle internationale. Cette performance exceptionnelle souligne le potentiel et la brillante carrière qui attendent ce jeune footballeur prometteur. Lamine Camara est sans aucun doute un nom à retenir dans le monde du football africain et international. Son doublé mémorable restera gravé dans les annales de la Coupe d'Afrique des Nations.