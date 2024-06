Réception du Cayor : La marine renforce la défense et la surveillance côtière

La marine nationale a reçu ce mercredi 05 juin son dernier navire des patrouilleurs dans son lot de trois bateaux de guerre. C’est le Contre Amiral Abdou Sène qui a reçu le patrouilleur Cayor à la base navale Amiral Faye Gassama de Dakar. Le navire a été accueilli en mer par les deux autres premiers patrouilleurs Nianing et Walo. Ces deux navires l’ont accompagné pour accoster au port.



Le Capitaine de Frégate Jean Marie Ndour, commandant du patrouilleur Cayor face à la presse donne les caractéristiques du navire. « Le patrouilleur de haute mer Cayor est un navire de la marine nationale. Il porte le nom de l'ancien nom du royaume Cayor. Sa longueur est de 22,82m, la largeur 9,5m. Après charge, son déplacement est de 735 tonnes. Son autonomie est de 25 jours pour 45 personnes. Sa distance franchissable est de 10000 nautiques soit 22.000 km. Il est doté d'arme puissant. Son armement est constitué de canon, d'artillerie léger et d'artillerie lourde, de missile, de moyen de détection et de moyen de communication qui lui permet en permanence d'etre en contact avec l'état major » dit-il.



Cependant, il prévient les ennemis du Sénégal. « Cette capacité de frappe au combat conjugé à la volonté de l'équipage qui s'inspire de nos vaillants résistants fait que tout agresseur venant de la mer est obligé de prendre en compte. C'est un véritable outil dissuasif » renseigne-t-il.



Toutefois, il note que « Il effectuera des missions de défense militaire et des missions de l'action de l'État en mer: notamment la protection des ressources halieutiques et la sécurisation des installations pétrolière et gaziers. En bref, le patrouilleur est un véritable sentinelle à la mer qui permettra de garantir et de protéger les intérêts vitaux du Sénégal. Il sera donc en mer pour la patrie » conclut-il.