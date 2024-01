Recalé par le parrainage / Bougane Guèye Dany révèle : « Ce que j'ai dit à mes collaborateurs... et que Macky Sall n'a pas compris »

En conférence de presse conjointe avec Abdourahmane Diouf de « Awalé », le leader de Gueum Sa Bop a appelé tous les candidats recalés à faire bloc pour faire élire le prochain président. Toutefois, il a fait savoir à ses nouveaux collaborateurs que « j’ai dit à Abdourahmane Diouf que je ne ferai pas de recours pour la toute et simple raison que depuis 2019, je fais des recours sans suite. C’est tout simplement que je sais avec qui j’ai à faire. Ce que Macky Sall n’a pas compris, Bougane président n’est pas mon objectif principal. C’est le changement radical du mode de gouvernance. »





Cependant, il ajoute que « lorsque la liste définitive des candidats à la présidentielle de février 2024 sera connue, nous déciderons qui soutenir. J’ai dit à des collaborateurs que la décision de nous recaler est déjà prise. On sera éliminé et on sera éliminé sur des doublons. Nous avons en face de nous des gens qui ne sont pas élégants. Nous avons fait le tour du Sénégal », fait-il savoir comme s’il savait depuis qu’il allait être éliminé de la course à la présidentielle.