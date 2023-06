Real Madrid : Avec le numéro « 5 » de Zizou, Jude Bellingham a été officiellement présenté !

Le milieu de terrain international anglais a été présenté aux supporters du Real Madrid ce jeudi. Le crack de 19 ans portera le légendaire numéro 5 d'un certain Zinédine Zidane, grande figure du Real Madrid et également idole de l'ancien joueur du Borussia Dortmund. Son transfert a été estimé à 103 milions d’euros avec 10 milions d’euros net par an le tout sur six ans !

Enthousiaste, Bellingham a déclaré que « Le respect que l'Angleterre a pour le Real Madrid est impressionnant. J'ai vu les matches des années précédentes et j'ai compris pourquoi ce club gagnait tant. C'est un club très attractif », une déclaration d’amour à laquelle le patron de la Maison Blanche a répondu ceci : « Tu n'as que 19 ans et tu es déjà l'un de ces joueurs que tout le monde veut voir sur un terrain de football. Tu nous viens d'un grand club, un club ami. Tu as fini en étant nommé meilleur joueur de Bundesliga », s’est réjoui le président du Real Madrid, Florentino Perez.