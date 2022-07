Razzia du Sénégal aux CAF Awards : Aminata Touré salue la performance des Lions de la Téranga

À Mbirkilane, Kaffrine, Malem Hodar et Koungheul en ce vendredi marquant la treizième journée de ses activités de campagne électorale dans le Sénégal des profondeurs, Mme Aminata Touré a choisi l'étape de Kaffrine pour saluer la performance des Lions de la Téranga qui ont opéré une razzia à la traditionnelle cérémonie du football africain CAF Awards édition 2022.



"Ici à Kaffrine, je voudrais saluer la grande performance des Lions du Sénégal aux CAF Awards. Monsieur Abdoulaye Seydou Sow, je transmets mes vives félicitations et transmettez les à Aliou Cissé El Tactico, qui va à son tour les transmettre à Sadio Mané, le Nianthio et à toute l'équipe nationale du Sénégal", a lancé Aminata Touré.



Mimi Touré de préciser que si le Sénégal est arrivé aujourd'hui à ces niveaux de performance, c'est parce qu'il y a des efforts considérables consentis par le gouvernement et la fédération sénégalaise de football...