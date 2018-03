Rapts d’enfants : Aly Ngouille Ndiaye décortique le plan de guerre du gouvernement

Interrogé sur le phénomène des rapts d’enfants, par une question orale de la députée Marie Pierre Faye, le Premier ministre Boune Abdallah Dionne a refilé la patate chaude au ministre Aly Ngouille Ndiaye, pour que ce dernier explique au Parlement les dispositions prises par le gouvernement pour endiguer le mal.



Ainsi, le premier flic du pays a informé qu’au cours des opérations menées nuitamment, conjointement par la police et par la gendarmerie, 1000 personnes ont été interpellées dans les plus grands centres urbains. Il a aussi partagé avec l’assistance le plan de renforcement de la carte sécuritaire qui inclut la construction de 30 brigades de gendarmerie, de 10 commissariats de police (dont 5 à Dakar), le recrutement, sur autorisation du chef de l’Etat, de 1500 gendarmes et 14000 policiers et 1000 policiers auxiliaires.