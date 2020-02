Rapports Cour des comptes : Le Président Sall promet un suivi plus fort des recommandations

La Cour des comptes a remis au Chef de l’État Macky Sall ses rapports 2015, 2016 et 2017. Véritable niche de malversations, la publication du contenu des rapports par la presse, a mis à nu une foultitude de détournements chez beaucoup de personnalités politiques dans la gestion de certaines entités publiques. Le Chef de l’État Macky Sall avait déjà condamné et « invite les acteurs concernés par ces rapports à mettre un terme sans délai à ces manquements ». Mais aussi, il avait réaffirmé son attachement aux principes de bonne gouvernance dans un tweet. Lors de la cérémonie de levée des couleurs, le Président en a ajouté une couche., toujours sur les rapports de la Cour des comptes et pour une meilleure gouvernance, il a promis « un suivi des recommandations... »