Rapport de la Cour des comptes : inquiétude chez les fournisseurs de l’hôpital Dantec

Le rapport de la Cour des comptes suscite de nombreux débats ces derniers temps. Pour les fournisseurs de l’hôpital Aristide le Dantec, il suscite l’inquiétude surtout en ce qui concerne le problème d'attribution des marchés.



Et notamment celui attribué à trois agences de voyages appartenant à la même personne et qui a remporté 17 marchés pour un total de 15 milliards de FCFA de fournitures médicales. L’institution de contrôle avait souligné que ces sociétés n'avaient aucune expérience dans la fourniture d'équipements médicaux.



Ainsi, les fournisseurs de Le Dantec demandent à l’État du sénégalais et à la justice de vite prendre les mesures afin de régulariser ce secteur...