Rapport d’expertise médicale sur le cas Farba Ngom : Amnesty, Raddho et la LSDH tirent la sonnette d’alarme

La Rencontre Africaine pour la Défense des Droits de l’Homme (RADDHO), la Ligue Sénégalaise des Droits Humains (LSDH) et Amnesty International Sénégal ont réagi après avoir été saisies par les avocats de Farba Ngom.



Ces organisations de défense des droits humains exhortent les autorités à prendre en compte les conclusions des expertises et contre-expertises médicales qu’elles ont elles-mêmes demandées dans le cadre de l'examen de la nouvelle demande de liberté provisoire déposée par les avocats de Farba Ngom.



Pour rappel, après un premier rapport médical contesté par le Parquet financier, qui avait requis une contre-expertise, le collège des juges d’instruction a désigné trois experts médicaux. Ces derniers ont conclu que l’état de santé de Farba Ngom est incompatible avec la détention.