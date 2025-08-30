Rapport IATA sur la "Demande de passagers 2025" : Les compagnies aériennes africaines enregistrent une hausse de 2,3% de la demande...

L'Association du transport aérien international (IATA) a publié, ce vendredi 29 août 2025 un rapport sur la demande mondiale de passagers pour juillet 2025. Dans ce document dont Dakaractu a reçu une copie, il est mentionné que les compagnies aériennes africaines ont enregistré une augmentation de la demande de 2,8 % en glissement annuel. La capacité a augmenté de 2,3 % d'une année sur l'autre. Le coefficient d'occupation s'est établi à 74,9 % (en hausse de 0,4 point de pourcentage par rapport à juillet 2024). Le rapport constate une hausse notable du trafic sur les liaisons entre l'Afrique et l'Asie.



Le document renseigne que la demande totale, mesurée en passagers-kilomètres payants (PKP), a augmenté de 4,0 % par rapport à juillet 2024. La capacité totale, mesurée en sièges-kilomètres disponibles (ASK), a augmenté de 4,4 % en glissement annuel. Le coefficient d'occupation de juillet s'est établi à 85,5 % (-0,4 ppt par rapport à juillet 2024).

Rappelons que l'IATA (International Air Transport Association) représente quelque 350 compagnies aériennes représentant plus de 80 % du trafic aérien mondial.