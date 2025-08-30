Rapport IATA sur la "Demande de passagers 2025" : Les compagnies aériennes africaines enregistrent une hausse de 2,3% de la demande...


Rapport IATA sur la "Demande de passagers 2025" : Les compagnies aériennes africaines enregistrent une hausse de 2,3% de la demande...
L'Association du transport aérien international (IATA) a publié, ce vendredi 29 août 2025 un rapport sur la demande mondiale de passagers pour juillet 2025. Dans ce document dont Dakaractu a reçu une copie, il est mentionné que les compagnies aériennes africaines ont enregistré une augmentation de la demande de 2,8 % en glissement annuel. La capacité a augmenté de 2,3 % d'une année sur l'autre. Le coefficient d'occupation s'est établi à 74,9 % (en hausse de 0,4 point de pourcentage par rapport à juillet 2024). Le rapport constate une hausse notable du trafic sur les liaisons entre l'Afrique et l'Asie. 
 
Le document renseigne que la demande totale, mesurée en passagers-kilomètres payants (PKP), a augmenté de 4,0 % par rapport à juillet 2024. La capacité totale, mesurée en sièges-kilomètres disponibles (ASK), a augmenté de 4,4 % en glissement annuel. Le coefficient d'occupation de juillet s'est établi à 85,5 % (-0,4 ppt par rapport à juillet 2024).
 
Rappelons que l'IATA (International Air Transport Association) représente quelque 350 compagnies aériennes représentant plus de 80 % du trafic aérien mondial.
Autres articles
Samedi 30 Août 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Dya- Journée communale de reboisement: Le Maire Tamsir Guèye procède au reboisement de 245 arbres et lance l'initiative 'trophée vert' pour les ASC

Dya- Journée communale de reboisement: Le Maire Tamsir Guèye procède au reboisement de 245 arbres et lance l'initiative 'trophée vert' pour les ASC - 30/08/2025

Ousmane Sonko à Medina Baye : « D’ici 3 ans nous allons redresser ce pays et le mettre sur la voie du développement! »

Ousmane Sonko à Medina Baye : « D’ici 3 ans nous allons redresser ce pays et le mettre sur la voie du développement! » - 30/08/2025

Lutte contre le réchauffement climatique à Kolda : L’association « Foyré Soudou Kandébé » dans la peau du defenseur…

Lutte contre le réchauffement climatique à Kolda : L’association « Foyré Soudou Kandébé » dans la peau du defenseur… - 30/08/2025

Thiénaba - Baye Serigne Assane Seck reçoit El Malick Ndiaye et plaide pour la libération des dignitaires de l'ancien régime :

Thiénaba - Baye Serigne Assane Seck reçoit El Malick Ndiaye et plaide pour la libération des dignitaires de l'ancien régime : "Vous devez tout faire pour éviter le pire!" - 30/08/2025

Septembre Mandingue : Le préfet de Mbour retire l’autorisation au Dingol et au Doumassou /La collectivité mandingue et le Dioudiou Cissé Kounda obtiennent gain de cause !

Septembre Mandingue : Le préfet de Mbour retire l’autorisation au Dingol et au Doumassou /La collectivité mandingue et le Dioudiou Cissé Kounda obtiennent gain de cause ! - 30/08/2025

An 1 du Sommet de Beijing-Focac:

An 1 du Sommet de Beijing-Focac: " Les échanges commerciaux ont déjà atteint 3,8 milliards au cours des sept premiers mois de 2025" (Ambassadeur, LI Zhigang) - 30/08/2025

Le président Diomaye Faye au Khalife des Tidianes : « Nous implorons vos prières pour un Sénégal de paix, de concorde et du vivre-ensemble…»

Le président Diomaye Faye au Khalife des Tidianes : « Nous implorons vos prières pour un Sénégal de paix, de concorde et du vivre-ensemble…» - 30/08/2025

Tivaouane : le président de la République annonce la mise en place d'un

Tivaouane : le président de la République annonce la mise en place d'un "budget du culte" - 30/08/2025

État de santé de Farba Ngom : « Une vie en péril », alerte Madiambal Diagne

État de santé de Farba Ngom : « Une vie en péril », alerte Madiambal Diagne - 30/08/2025

Médina Baye - Ousmane Sonko sur les 800 milliards injectés par l'ancien régime dans l'assainissement :

Médina Baye - Ousmane Sonko sur les 800 milliards injectés par l'ancien régime dans l'assainissement : "Si cette somme y avait été injectée, je crois qu'il n'aurait plus d'inondations!" - 30/08/2025

RAPattack : les féministes sénégalaises lèvent le voile sur la stigmatisation des victimes de viol

RAPattack : les féministes sénégalaises lèvent le voile sur la stigmatisation des victimes de viol - 30/08/2025

Gamou Taslima (Sédhiou) : La 80e édition célébrée ce jeudi 04 septembre…

Gamou Taslima (Sédhiou) : La 80e édition célébrée ce jeudi 04 septembre… - 30/08/2025

Mercato : Nicolas Jackson va s'engager avec le Bayern Munich !

Mercato : Nicolas Jackson va s'engager avec le Bayern Munich ! - 30/08/2025

Ziguinchor : un drame conjugal fait trois victimes, dont deux enfants

Ziguinchor : un drame conjugal fait trois victimes, dont deux enfants - 30/08/2025

Guédiawaye : mort sur chantier au Lycée Limamoulaye, le patron de Kelimane arrêté

Guédiawaye : mort sur chantier au Lycée Limamoulaye, le patron de Kelimane arrêté - 30/08/2025

Rufisque : un jeune de 19 ans arrêté après un meurtre lors d’une bagarre nocturne

Rufisque : un jeune de 19 ans arrêté après un meurtre lors d’une bagarre nocturne - 30/08/2025

Gamou 2025: le chef de l’État est arrivé à Tivaouane

Gamou 2025: le chef de l’État est arrivé à Tivaouane - 30/08/2025

Coopération sino-sénégalaise : Le ministre Mabouba Diagne dresse un bilan satisfaisant de l'an 1 du Sommet de Beijing du FOCAC sous Diomaye

Coopération sino-sénégalaise : Le ministre Mabouba Diagne dresse un bilan satisfaisant de l'an 1 du Sommet de Beijing du FOCAC sous Diomaye - 30/08/2025

Gamou 2025 : le chef de l’État attendu ce samedi à Tivaouane

Gamou 2025 : le chef de l’État attendu ce samedi à Tivaouane - 30/08/2025

Tivaouane- Gamou 2025:

Tivaouane- Gamou 2025: " On pense que quelque soit les quantités de pluies qui pourront tomber, on a encore une capacité de stockage et de drainage des eaux hors de la ville"( Dr Cheikh T. Dièye) - 29/08/2025

Arrêté préfectoral sur les cérémonies de circoncision à Mbour : Quatre structures officiellement autorisées...

Arrêté préfectoral sur les cérémonies de circoncision à Mbour : Quatre structures officiellement autorisées... - 29/08/2025

Lutte contre les inondations à Kolda : Le mouvement Kolda debout au chevet des populations…

Lutte contre les inondations à Kolda : Le mouvement Kolda debout au chevet des populations… - 29/08/2025

Thiénaba : deux frères vengent leur sœur battue, le beau-frère finit à l’hôpital

Thiénaba : deux frères vengent leur sœur battue, le beau-frère finit à l’hôpital - 29/08/2025

Magal à tout prix : un fils vide la chambre de sa mère et revend lit, télé et ventilateur à 36 000Fcfa pour aller à Touba

Magal à tout prix : un fils vide la chambre de sa mère et revend lit, télé et ventilateur à 36 000Fcfa pour aller à Touba - 29/08/2025

France : Le Front de Résistance de la Diaspora Sénégalaise fustige le voyage de Diomaye en pleine crise d’inondations au Sénégal

France : Le Front de Résistance de la Diaspora Sénégalaise fustige le voyage de Diomaye en pleine crise d’inondations au Sénégal - 28/08/2025

Pèlerinage à la Mecque : Les voyagistes privés annoncent des réformes pour le Hajj 2026

Pèlerinage à la Mecque : Les voyagistes privés annoncent des réformes pour le Hajj 2026 - 28/08/2025

Jaxaay – Cinq dealers présumés neutralisés en trois jours !

Jaxaay – Cinq dealers présumés neutralisés en trois jours ! - 28/08/2025

Libertés publiques : l’APR dénonce un acharnement contre journalistes et activistes

Libertés publiques : l’APR dénonce un acharnement contre journalistes et activistes - 28/08/2025

Finances publiques-FMI : l’APR accuse le régime de cacher la vérité

Finances publiques-FMI : l’APR accuse le régime de cacher la vérité - 28/08/2025

Ville de Dakar : l’APR dénonce un “hold-up électoral” orchestré par le régime

Ville de Dakar : l’APR dénonce un “hold-up électoral” orchestré par le régime - 28/08/2025

RSS Syndication