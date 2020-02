Rapatriement des sénégalais à Wuhan : « Il faut de la sérénité de la part des parents » (Adji Mbergane Kanouté, vice-coordonnatrice Macky2012)

Ce 02 février, à travers un communiqué de la coordination de la coalition Macky2012, plusieurs points liés à l’actualité sont évoqués. On notera entre autres la situation des sénégalais en Chine qui demandent à être rapatriés pour une bonne prise en charge du coronavirus. Selon la vice-coordonnatrice de la coalition Macky 2012, « il faut saluer la maturité des Sénégalais face à la situation et magnifier l'attitude du chef de l'État, le Président Macky Sall ».



Pour la parlementaire, l'État sénégalais est en train de consentir des efforts considérables pour une prise en charge correcte de nos compatriotes résidant en Chine.

Elle soulignera que le Président a bien montré un esprit patriotique, car analysant tous les paramètres liés au rapatriement de nos compatriotes. « Il serait pour le rapatriement dans l'immédiat des étudiants, mais devant l'impossible nul n'est tenu, car l'État sénégalais fait allusion à la logistique sophistiquée dont le Sénégal ne dispose pas encore», ajoutera le communiqué.



L'État sénégalais travaille sans relâche à trouver la solution la meilleure. Vous avez bien entendu le secrétaire d’État aux Sénégalais de l’extérieur, Moïse Diégane Sarr, confirmer que le Sénégal travaille de concert avec les autorités chinoises pour que les étudiants sénégalais établis à Wuhan, ville du centre de la Chine et foyer de l’épidémie du coronavirus, puissent bénéficier d’une assistance et d’un accompagnement convenables.

La coalition invite solennellement les parents à la sérénité, mais également à s'en remettre au Tout-Puissant...