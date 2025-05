Radhouane Slimane sonne la revanche : « US Monastir a prouvé qu’on est une des meilleures équipes du tournoi … »

Après avoir été battu lors de leur première rencontre contre ASC Ville de Dakar, l'US Monastir a su réagir efficacement en remportant une victoire décisive 77-68, cruciale pour son accès aux Playoffs de la BAL 2025. Radhouane Slimane, membre de l'équipe tunisienne, a loué la détermination et la ténacité de ses coéquipiers : « Notre objectif était la qualification. » « Ici, tout reste indécis jusqu'au dernier match. » Selon l'ancien joueur, la défense a été l'atout majeur de ce tournoi : « On peut remporter une rencontre grâce à l'attaque, mais sans défense, on ne fait pas long feu. »







Slimane a voulu minimiser la notion de revanche contre Dakar, tout en admettant que son équipe a réussi à rectifier les erreurs du premier affrontement : « Ils nous ont vaincus, mais cette fois-ci, nous avons su déjouer leurs atouts majeurs et jouer avec tactique et savoir-faire. » Ancien vainqueur de la BAL, il souligne que Monastir a pour but de gagner : « Nous avons été champions, à deux reprises finalistes, et nous jouons toujours avec la même ardeur. » Bien que leur adresse ne soit pas exceptionnelle, l'équipe tunisienne a démontré sa force grâce à une défense solide et se positionne comme un concurrent sérieux pour le titre.