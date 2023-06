ROSS - BÉTHIO / Assane Sylla (Dg Ecotra) : « Jusque-là, les entreprises locales n’exécutent que les parties dérisoires des marchés publics! »

Toujours dans le cadre sa tournée, la délégation du Club 50% de préférence nationale s’est aussi rendue à Ross-Béthio. Serigne Modou Bousso Dieng et ses collaborateurs, sous la présence de Assane Sylla, Dg du groupe Ecotra, ont abordé la question du contenu local avec les agriculteurs et les membres du Conseil de la jeunesse. Rappelant l’urgence qu’il y a à se battre pour que la commande publique soit exécutée essentiellement par les entreprises privées, Assane Sylla précisera que les sociétés étrangères n’accordent à l’expertise locale que la réalisation des petites tâches lorsqu’elles sont associées à l’exécution des marchés publics. Agriculteurs et jeunes leaders diront être prêts à accompagner Abdoulaye Sylla dans son projet, non sans saluer l’initiative...