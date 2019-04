RELIGION / Sam Yabal étrenne sa première mosquée - Une vieille prière de Serigne Modou Bousso Dieng exaucée

La cité de Sam Yabal a vécu une journée riche en prières et hautement marquée par la présence et le discours de plusieurs personnalités religieuses mourides venues prendre part à la cérémonie d'inauguration de la mosquée construite par la famille de Serigne Modou Bousso Dieng sous la direction de Serigne Djily Mbacké.

Serigne Abdou Samad Mbacké, maire de la commune ne se privera pas de signaler que l'édifice a été entièrement érigée sur fonds propres par la famille du Saint homme, dégageant en touche toute intervention financière extérieure.

Sam Yabal fait partie des cités religieuses fondées par Serigne Moustapha Mbacké Falilou alias Serigne Modou Bousso Dieng en 1958. De son vivant, il avait émis le vœu de voir ériger une mosquée. C'est une commune qui déroule un marché hebdomadaire et qui abrite un centre de santé construit par le chef religieux. Les populations profiteront de l'événement pour solliciter de l'État du Sénégal le désenclavement de leur localité avec le bitumage de la route qui y mène.