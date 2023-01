RÉELS/ Le président de l'UAEL Mamadou Baillo Oury Diallo largue ses missiles : «C'est une organisation politique non institutionnelle»

Aussitôt installé dans ses missions de président de l’Union des associations des élus locaux du Sénégal, le député maire de Vélingara Mamadou Baillo Oury Diallo n’a pas perdu du temps pour appeler les membres du Réseau des élus locaux du Sénégal (REELS) à la raison. Pour le président de l’UAEL, le REELS, structure mise en place par les leaders de Yewwi Askan Wi est une association politique qui n’a rien d’institutionnelle. «Ce que je constate d'abord c'est une partie de l'opposition qui est dans le RÉELS. Parce que élus Wallu qui sont avec nous et nous avons d'autres élus de Yewwi qui sont dans nos associations que ce soit AMS ou ADS ou encore UAEL.



Donc je pense que les gens sont allés très vite en besogne parce que tout simplement ils font dans le populisme. Nous sommes dans une République, nous devons travailler pour la consolider et la défendre. Le RÉELS, cette association, je la considère comme une association politique qui n'est pas institutionnelle. C'est une association politique qui n'est pas institutionnelle. Les associations institutionnelles c'est l'AMS, l'ADS et la faîtière l'UAEL », a estimé président de l’Union des associations des élus locaux du Sénégal…