RAPattack : les féministes sénégalaises lèvent le voile sur la stigmatisation des victimes de viol
La Place des Cultures Urbaines (SKATE Park) a été le théâtre d’un événement militant et culturel majeur ce vendredi 29 août, baptisé "RAPattack - Xool ko ci sa bopp". Ce rassemblement initié par le collectif Sénégal Actions Féministes a réuni jeunes, sportifs et artistes autour d’un message fort : lutter contre la stigmatisation des victimes de viol et d’inceste et promouvoir un changement de comportement au sein de la société sénégalaise.  

Au programme de cette journée, un tournoi de basket-ball et un concours de rap et slam ont animé la place, mêlant sport et culture urbaine pour sensibiliser la jeunesse aux enjeux cruciaux de l’égalité des genres, de l’acceptation de soi et du respect des différences.  

Pour Wasso Tounkara, présidente de Sénégal Actions Féministes, cette initiative s’inscrit dans une campagne plus large contre les avortements clandestins et les violences faites aux femmes. « Nous avons choisi d’utiliser le sport et la culture pour toucher un public jeune sur des sujets encore tabous », explique-t-elle.

Les artistes engagés ont également bénéficié d’ateliers de formation sur les aspects juridiques et psychosociaux liés à la thématique. Leur créativité a ainsi servi à sensibiliser le public à travers des œuvres musicales et poétiques puissantes.  

Les organisateurs ont profité de l’occasion pour interpeller les autorités sénégalaises, réclamant l’application effective de l’article 14 du protocole de Maputo, qui garantit la protection des victimes de violences sexuelles, notamment viol et inceste. Ils exigent également un accompagnement juridique, sanitaire et social adapté pour ces victimes.  

« Ces femmes sont des citoyennes à part entière, elles ont voté et méritent un soutien complet de l’État », affirme Wasso Tounkara. Le message s’adresse aussi aux familles, qui sont invitées à veiller à la sécurité de leurs proches et à dénoncer les auteurs d’agressions.  
 


Cet événement a permis de mettre en lumière un problème de société majeur tout en donnant aux jeunes une plateforme d’expression et de mobilisation. Sénégal Actions Féministes appelle désormais à une prise de conscience collective et à des actions concrètes pour mettre fin à la stigmatisation et protéger les droits des femmes et des enfants au Sénégal.




Samedi 30 Août 2025
Idy Sow (Stagiaire)



