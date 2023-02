Qui sont les Mentors attendus à la 11e édition de la Grande Rentrée Citoyenne ?

En prélude de la Grande Rentrée Citoyenne prévue ce lundi 27 Février au Grand Théâtre National de Dakar, Intelligences Magazine a dévoilé la liste des 5 Mentors retenus pour cette 11e édition. Il s'agit du Pr. Amadou Alpha Sall, Directeur de l’Institut Pasteur de Dakar; Mme Marième Ndoye Decraene, Directrice Générale de la Société Africaine de Raffinage (SAR), M. Youga Sow, Président-Directeur Général de Sococim Industries; Mme Birame Sock, Directrice Générale de Kwely. Présenté comme la surprise du chef, M. Amadou Gallo Fall, Président de la Basketball Africa League (BAL) de la NBA, fera aussi le déplacement. Un autre invité, et pas des moindres, Son Excellence Jean-Marc Pisani, Ambassadeur de l'Union Européenne, qui rehaussera aussi de sa présence l’édition 2023 Le thème retenu cette année, "Science et Technologie comme vecteur d'une croissance durable et inclusive".



Au fil des années, la Grande Rentrée Citoyenne a su s'imposer comme un rendez-vous annuel incontournable. Axé sur la promotion de l'éducation, du genre et de la citoyenneté, l'objectif est de donner plus d'assurance aux jeunes en invitant des leaders aux parcours inspirants pour les galvaniser.



Pr. Amadou Alpha Sall pour relancer la passion des sciences et des métiers de la santé



En septembre 2016, le Dr Amadou Alpha Sall est devenu le premier sénégalais à être nommé Directeur de l’Institut Pasteur au Sénégal. Lauréat du Grand prix du président de la République pour les Sciences édition 2011, il est membre de l'Académie nationale des Sciences et Techniques du Sénégal. Grâce à un leadership admirable durant la crise Covid, le Sénégal a obtenu de gros financements pour produire enfin des vaccins.



Mme Marième Ndoye Decraene pour booster le leadership féminin



En Novembre 2020, Marième Ndoye Decraene est devenue la première femme à diriger la SAR (Société Africaine de Raffinage). Elle est diplômée de l’École Polytechnique de Thiès en génie civil avec un Master spécialisé en hygiène qualité, sécurité et environnement. Son leadership avéré l’a propulsée présidente de l’association des raffineries africaines.



M. Youga Sow pour vanter les mérites des compétences sénégalaises



En 2012, Youga Sow, originaire de Linguère, est devenu le premier Sénégalais à diriger la Sococim Industries, première cimenterie d’Afrique de l’Ouest. Un statut qu'il a su maintenir. Titulaire d’un MBA en Management stratégique, il a fait ses études au Sénégal. Il cumule plusieurs années d’expériences dans le secteur minier.



Mme Birame Sock pour mettre l'entrepreneuriat à l'honneur



L’expérience d’entrepreneure de Mme Birame Sock aux Etats Unis a fait d’elle une figure de proue de la diaspora. Ingénieure en Informatique elle a conçu des applications révolutionnaires, et a compté la célébre chaine de distribution américaine Wholefoods parmi ses clients. Elle a fait le pari d’un retour en Afrique e, lançant Kwely, une plateforme numérique sénégalaise de commerce électronique à l’image d’Alibaba ou d’Amazon. Elle est également à l’origine du succès de la célèbre application de musique Shazam.



M. Amadou Gallo Fall, la surprise du chef! Le patron de la NBA Afrique pour magnifier le sport études et les atouts de l'Afrique



Amadou Gallo Fall est le Président de la Basketball Africa League (BAL) de la NBA. Il est diplômé de l’University of the District of Columbia. Précurseur de SEED Project en février 1998, cette académie a été la toute première qui allie sport et études. Président de la Basketball African League (BAL), il a su « instaurer la culture du sport business ». Il a été auparavant pour la NBA, vice-président et directeur général pour l’Afrique de janvier 2010 à août 2020. La BAL qu’il dirige a reçu pour la deuxième année consécutive l’African Excellence Award lors des Hollard Sport Industry Award 2022, en Afrique du Sud.