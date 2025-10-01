Quand la Covid-19 rattrape les finances : l’ex-Dage du ministère de la Santé rattrapé par un mandat de dépôt


Quand la Covid-19 rattrape les finances : l’ex-Dage du ministère de la Santé rattrapé par un mandat de dépôt
L’affaire des détournements présumés liés aux fonds Covid-19 connaît un nouveau rebondissement spectaculaire. Comme le révèle le quotidien Libération, la Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Dakar a finalement ordonné un mandat de dépôt contre Ousseynou Ngom, ex-Directeur de l’administration générale et de l’équipement (Dage) du ministère de la Santé.
 
Un cautionnement qui ne suffit plus
 
Tout avait commencé par une procédure qui semblait, dans un premier temps, offrir une porte de sortie à l’ancien haut fonctionnaire. Poursuivi pour un montant évalué à 353 millions de Fcfa, Ousseynou Ngom avait déposé une caution de 220 millions en espèces, à laquelle il avait ajouté une villa, dans l’espoir d’éviter la case prison. Cette manœuvre lui avait permis d’être placé sous contrôle judiciaire, le temps que la justice statue définitivement sur son cas.
 
Mais c’était sans compter sur la ténacité du parquet. Estimant que la caution devait être entièrement réglée en numéraire, le procureur Ibrahima Ndoye a interjeté appel, considérant l’accord initial comme insuffisant et irrégulier.
 
La Cour d’appel tranche en faveur du parquet
 
Saisie pour arbitrer ce bras de fer, la Chambre d’accusation a donné raison au ministère public. Dans sa décision, elle a tout simplement révoqué le contrôle judiciaire et décerné un mandat de dépôt contre l’ex-Dage, le renvoyant ainsi derrière les barreaux.
Mercredi 1 Octobre 2025
