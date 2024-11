Qualification Afrobasket 2025: Le Sénégal s’impose face au Cameroun dans un duel épique (87- 83)

Le Sénégal continue son parcours sans faute dans les phases qualificatives de l’Afrobasket 2025. Après deux victoires lors des premières journées, les Lions ont décroché un troisième succès, cette fois-ci contre le Cameroun, dans un match intense et indécis jusqu’aux dernières secondes.



Sous la houlette d’un cinq de départ composé de Brancou Badio, Karim Mané, Gora Camara, Moustapha Diop et Amar Sylla, les Sénégalais ont entamé la rencontre sur un rythme élevé. Le premier quart-temps a été marqué par une domination initiale des Camerounais, portés par leur réussite à trois points. Mais les Lions ont rapidement resserré leur défense, contre les offensives adverses. Grâce à cette solidité défensive et une meilleure maîtrise en attaque, le Sénégal termine le premier quart-temps en tête, 25-21.



Le deuxième quart-temps voit les Sénégalais accentuer leur avance. Un tir à trois points de Jean-Jacques Boissy donne le ton avec un 5-0 en début de période. Pourtant, les Camerounais, menés par leur meneur Jeremiah Hill, ne lâchent rien. Avec des incursions tranchantes et des tirs extérieurs précis, ils maintiennent la pression. Mais c’était sans compter sur Brancou Badio, véritable chef d’orchestre des Lions. Auteur de 18 points en première mi-temps, il permet au Sénégal de rentrer aux vestiaires avec une avance de 6 points (44-38).



Dès la reprise de la deuxième mi-temps, le match est marqué par une intensité toujours aussi élevée. Les Lions affichent un jeu spectaculaire, alternant percées dans la raquette et tirs à mi distance. Toutefois, les Camerounais réagissent et réduisent l’écart, allant jusqu’à remporter le troisième quart-temps. Malgré cela, le Sénégal conserve un avantage précieux avant d’aborder le quatrième quart-temps.



Le quatrième quart-temps est à la hauteur des attentes, avec une lutte acharnée des deux côtés. Les défenses deviennent plus agressives, et les équipes se rendent coup pour coup. Dans le money time, le Cameroun prend l’avantage de trois points, mais les Lions, déterminés, ne lâchent rien. À moins de deux minutes de la fin, les deux équipes sont à égalité (83-83).



Dans les dernières secondes, Brancou Badio, capitaine et leader incontesté, fait la différence. Avec des actions décisives, il propulse le Sénégal en tête, assurant une victoire mémorable sur le score de 87-83. Auteur de 31 points, il termine meilleur marqueur du match et symbole de la résilience sénégalaise tout au long de la rencontre.

Avec ces trois victoires en poche, le Sénégal prend une sérieuse option pour les qualifications de l’Afrobasket 2025, en attendant la troisième et dernière fenêtre qui aura lieu en février.