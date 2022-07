Protection et insertion sociale : le réseau INSPIR Sénégal réclame la révision de la loi sur la protection sociale.

Pour une amélioration des politiques et programmes de protection sociale au Sénégal, une table ronde a été initiée ce vendredi par le réseau INSPIR Sénégal en collaboration avec la Délégation générale de la protection sociale, les syndicats, la société civile entre autres acteurs concernés.



Au cours de cette rencontre, il sera question de discuter des mécanismes qui pourraient permettre à l’État de trouver des stratégies aider la population à disposer d’une couverture.



Aussi, pour arriver à leur fin, il faudrait d'abord faire face à de nombreux défis tel que précisé par André Bemba Wade, le lead du Réseau International du droit à la Protection Sociale (INSPIR). « Le premier défi est en terme de couverture. C'est important de faire en sorte que les 80% de la population sénégalaise puisse bénéficier de protection sociale. Pour cela, il faudrait nécessairement voter la loi portant sur la protection sociale, mais aussi travailler sur la coordination du secteur, assurer les financements et impliquer les acteurs pour qu'ils puissent participer à la conception, à la mise en œuvre et au suivi des programmes de protection sociale », a-t-il plaidé. Une fois ces points réglés, il pourront ainsi atteindre leurs objectifs.