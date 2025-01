Propos « ethnicistes »/ Badara Gadiaga regrette : « Pourquoi les gens refusent de reconnaître que c’est Ousmane Sonko qui est le premier à dire que Macky Sall a un problème avec la Casamance »

Dans son intervention ce vendredi dans l’émission hebdomadaire « Jakaarlo Bi » sur la Tfm, le chroniqueur Badara Gadiaga a foncièrement dénoncé « l’hypocrisie » chez un bon nombre de Sénégalais, notamment concernant le sujet qui fait débat ces jours-ci : « l’ethnicisme ».



Ce qui préoccupe le chroniqueur, c’est ce silence devant le président du Pastef,rappelle-t-il, « qui est le premier à dire que Macky Sall a un problème avec la Casamance et les noms qui ont une consonance diola ». « Ceux qui font des analyses sur le sujet savent que c’est Ousmane Sonko qui a été le premier à tenir ce genre de propos. Pourquoi ils n’osent pas le dire ? Pourquoi préfèrent-ils seulement s’acharner sur quelqu’un comme Abou Diallo ou Oumar Sow et refusent de rappeler ces propos d’Ousmane Sonko? C’est simplement de l’hypocrisie », s’indigne Badara Gadiaga, rappelant qu’Ousmane Sonko est même allé jusqu’à dire que « Farba Ngom est un simple griot…».



Selon le chroniqueur, il faut revenir au sens de la responsabilité, car « un irresponsable ne peut en aucun cas donner une leçon de responsabilité ». Par ailleurs, Badara Gadiaga rappelle que la justice doit être à l’aise dans le travail qu’elle effectue et en toute impartialité. « C’est Ousmane Sonko qui, à Matam, a dit qu’il peut garantir que c'est la dernière fois que Farba participe à une élection. Les mots ont leur sens », dénonce le chroniqueur.