Propagation du Covid-19 au Sénégal : "La Oumrah et tout autre engagement lié au Hajj sont suspendus"(Amadou Bâ, ministre)

Décidément, la pandémie du Coronavirus gagne de plus en plus de terrain. Ce vendredi, 11 autres cas ont été confirmés et qui s'ajoutent aux 8 précédents cas à Touba. Ce qui signifie que le virus est en train de s'étendre. C'est pour cette raison, qu'en toute responsabilité, vis-à-vis de cette crise, le ministre des affaires étrangères et des sénégalais de l'extérieur, a tenu une réunion cet après midi, en présence du ministre de la santé, celui de l'intérieur et en présence notamment de l'ambassadeur de l'Arabie saoudite, pour faire une déclaration relativement à la Oumrah et au Hajj 2020.



"Il ne sera pas possible à nos compatriotes et pour les fidèles des autres pays, d'effectuer la Oumrah et d'aller en Arabie Saoudite pendant le Ramadan qui débutera en fin Avril", a déclaré le ministre Amadou Bâ.

Toujours dans cette même logique, le ministre des affaires étrangères dira à propos du Hajj 2020, "une note verbale a été transmise au gouvernement du Sénégal dans le sens de bien vouloir surseoir à tout engagement concernant l'organisation du pélérinange 2020 jusqu'à ce que la trajectoire du Covid-19 soit apréhendée".



Cela signifie que l'Arabie Saoudite demande aux pays qui envoient des pèlerins à la Mecque, de "suspendre toute opération préparatoire, notamment celles financières, les locations de moyens de transport, les réservations, les contrats avec les restaurations et autres ..."

Le gouvernement du Sénégal, après avoir reçu cette note, a immédiatement instruit la délégation au pélerinage, de se conformer à la demande de l'Arabie Saoudite.



Le ministre Amadou Bâ demande aussi aux voyagistes et tous les pélerins, de ne prendre aucun risque en évitant de faire toute forme de dépense relative à cette édition du Hajj 2020. Le gouvernement se chargera dès lors de leur donner le signal au moment opportun tenant compte de l'impact du Covid-19.