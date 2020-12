Lors de son passage à l'Assemblée nationale, le ministre du tourisme et des transports aériens a été plusieurs fois interpellé par les parlementaires sur l'impératif de la promotion et du développement touristique au Sénégal.



Mais pour le ministre Alioune Sarr, d'importants efforts sont jusque jusque-là consentis par l'État du Sénégal, malgré l'impact de la pandémie de Covid-19 sur le secteur. Ce développement touristique passe impérativement par un bon hub aérien.



" Un hub aérien est basé sur trois piliers : un aéroport international de classe mondiale, des aéroports régionaux et une compagnie nationale. Ainsi le Sénégal qui s'est doté d'un aéroport international de référence dans la sous-région (AIBD), et d'une compagnie nationale (Air-Sénégal), va poursuivre ses objectifs, puisque la création d'un hub aérien va impacter considérablement le reste de l'économie", a indiqué le ministre du tourisme et des transports aériens.



Selon toujours Alioune Sarr, l'essor des aéroports régionaux va booster aussi bien le tourisme que le développement des régions concernées, mieux encore, ces aéroports seront un gage de cohésion sociale et d'intégration territoriale, à l'image de la liaison Dakar-Ziguinchor.



À ce propos, Alioune Sarr d'annoncer le démarrage prochain des travaux de l'aéroport de Tambacounda, et de Kédougou, prévu dans trois mois après la livraison de ceux de Saint-Louis, Ourossogui et Matam, en Octobre 2021.



Pour les besoins de la relance et de l'accompagnement du secteur touristique, une enveloppe de 168 milliards de francs est allouée au secteur pour les trois années à venir dans le cadre du PAP2A 2021-2023, afin de le rendre plus performant, rassure également le ministre Alioune Sarr...