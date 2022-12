Promotion du Waqf monétaire : « Il y’a un défi, c’est 1 milliard FCFA dans son lancement en 2023. » (Racine Ba, DG Haw).

Le fonds Waqf monétaire dont les principaux bailleurs sont l’État du Sénégal, le secteur privé national et les donateurs, sera lancé au courant de l’année 2023. C’est un fonds qui, à terme, doit profiter aux nécessiteux. Pour rappeler l’intérêt de l’implication du secteur privé dans ce fonds, la haute autorité du Waqf (Haw) a tenu dans le cadre de la Fidak, un panel dont le thème « Place du secteur privé dans la promotion du Waqf », a été débattu pour mieux préparer le lancement du Waqf monétaire.« Il y’a un défi, c’est 1 milliard FCFA dès son lancement », a souligné le directeur de la haute autorité du Waqf (Haw), Racine Ba.Le Waqf est une donation par laquelle une personne immobilise un bien afin que le revenu de son exploitation puisse être dépensé dans des œuvres de charité. La Haute autorité du Waqf est la seule autorité administrative indépendante créée par l’État du Sénégal pour développer et gérer les Waqf publics destinés à satisfaire les besoins sociaux et économiques des populations vulnérables. Elle respecte les règles de transparence, de reddition des comptes et de bonne gouvernance.