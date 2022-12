Promotion de la destination Sénégal : l’ASPT noue un « rôle » dans la production de séries sénégalaises.

Dans sa mission de promouvoir le tourisme, l’Agence Sénégalaise de Promotion du Tourisme (ASPT) a paraphé, ce 19 décembre, une convention de partenariat avec l’industrie cinématographique locale par le biais de la maison de production dénommée Kalista connue pour avoir réalisé la série populaire « maitresse d’un homme marié ».



L’ASPT vise dans cette collaboration avec la maison de production privée, à davantage positionner la destination Sénégal et cela à travers les séries sénégalaises, notamment avec une nouvelle série dénommée « Hair Lover » qui sera bientôt présentée au public. C’est une nouvelle production sénégalaise de 32 épisodes de 26 minutes qui sera diffusée sur 4 mois.



« Le film peut contribuer à stimuler la demande en expérience touristique et les téléfilms et séries sénégalaises jouent ce rôle », a expliqué le directeur général de l’ASPT, Pape Mahawa Diouf qui a effectué une visite dans les locaux de la maison de production. Il a magnifié l’expertise nationale et confie nourrir beaucoup d’espoir à la collaboration pour davantage faire connaître la destination sénégalaise.



Pour sa part, la scénariste Kalista Sy, la convention qui lie l’ASPT et la maison de production qu’elle pilote vient à point nommer.

« C’est une opportunité pour montrer le savoir faire de la maison de production. Nous allons vendre une autre arène du Sénégal (…) montrer le Sénégal sur toutes ses formes de jours comme de nuit. », a-t-elle fait savoir...