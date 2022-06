Projet mobilier national : Ces contraintes qu’il faut lever pour que l’artisanat sénégalais puisse avoir accès aux marchés publics.

Cette possibilité qui permettrait à 80% des artisans d’avoir accès à la commande publique facilement



Longtemps réclamé par les artisans Sénégalais, la commande publique commence à profiter aux acteurs du secteur de l’artisanat. Le président de la République ‘’a donné des instructions pour qu’au moins 15% du mobilier soit fait ici au Sénégal par les artisans du secteur’’, a déclaré le Dr Pape Amadou Ndiaye, le ministre chargé de l’Artisanat et du secteur informel, à Dakar. Une déclaration qu’il a faite, ce mardi 21 juin 2022, au cours de l’atelier de partage sur la relance du Projet mobilier national (Pmn) et de l’accès à la commande publique. Ce, en partenariat avec la Direction du matériel et du transit administratif (Dmta).Concernant l’artisanat qui est, selon lui, ‘’le premier employeur du secteur, un facteur de stabilité nationale qui permet de lutter contre la pauvreté et la précarité’’, il a relevé une série de contraintes qui l’empêchent de profiter des commandes publiques en matière de mobilier.‘’L’artisanat participe à la lutte contre l’exode rural et l’émigration irrégulière. Mais elle fait face à des contraintes : l’accès au marché, l'écoulement des produits’’, a confié le ministre qui reconnaît également que ce secteur fait face ‘’à l’importation de produit de seconde main, à la friperie mais également, à une concurrence parfois déloyale de produits venant de certains pays et souvent de bas de gamme, dans le cadre de son écoulement. Il s’y ajoute que les populations doivent sentir que le consommons local doit être une réalité mais non un concept creux’’.Pour faire face à l’écoulement de ces produits, poursuit-il, les artisans doivent travailler avec l’État pour faciliter l’accès aux marchés publics. ‘’Cet accès, c’est le Pmn’’, a dit le ministre qui range au chapitre des contraintes, entre autres, ‘’l’absence de formalisation, la lourdeur administrative, le coût élevé ainsi que le défi de la production de qualité. La production de qualité est un défi, mais elle est liée à beaucoup de facteurs : ce sont d’abord l’accès à des locaux adaptés ; des équipements modernes ; la formation aux technologies et aux techniques de fabrication ; la maitrise de l’organisation et beaucoup de formation à faire’’.Le ministre trouve que ‘’les artisans sénégalais sont, actuellement, très doués. Mais qu’il leur reste des capacitations aux technologies et aux normes qui leur permettent de sauter un pas vers l’excellence’’. Il dit être persuadé qu’ensemble les acteurs et l’État peuvent ‘’relever les défis’’. Pour venir à bout de ces contraintes et défis énumérés, il a fait état d’une solution de l’État. ‘’Il y a actuellement la loi d’orientation sur le Statut de l’entrepreneuriat qui vient d’être signée. Aujourd’hui, il y a des possibilités pour 80% des artisans d'avoir accès aux marchés facilement. Il suffit d’aller s’enrôler au niveau des greffes et parquets pour pouvoir obtenir la carte d’entreprenariat qui permettra d’avoir accès à beaucoup de mesures incitatives qui permettent de gagner ces marchés’’, a révélé le Dr Pape Amadou Ndiaye.D’ailleurs, une prochaine tournée nationale est prévue, selon lui, avec la direction de l’entrepreneuriat et de la transformation, ‘’pour mieux expliquer aux artisans l’intérêt et les facilités de cette loi’’. Il a également parlé d’une autre loi. Celle-ci est relative à la société coopérative et vient d’être promulguée, a annoncé le ministre chargé de l’artisanat qui renseigne que cela donne aux artisans des opportunités.‘’Le financement est aussi un problème. Il nous faut un financement adapté’’, a dit le ministre qui a promis de mettre en place un comité de pilotage avec la Der, Dmta, 3Fpt, pour voir comment lever toutes ces contraintes. Selon lui, les artisans doivent être à même de pouvoir produire, par exemple, à 100% de tout ce qui est fait pour nos forces de défense et de sécurité. Il dit croire à cette possibilité. Mais, indique-t-il, ‘’ce travail ne peut se faire sans une véritable synergie entre les acteurs et les différents agents de l’État ’’.