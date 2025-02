Projet de dépollution de la baie de Hann: le démarrage des travaux sur la route de Rufisque débuteront le 10 février prochain (ONAS)

Dans le cadre des travaux du lot 1 du projet de dépollution de la Baie de Hann, initié par l'Office National de l'Assainissement du Sénégal (ONAS), le Préfet du département de Pikine informe les usagers de la route du démarrage des travaux à compter du 10 février 2025 sur la route de Rufisque, entre le Rond-point Férail et la gare de Dalifort. Ces travaux entraîneront des perturbations temporaires de la circulation dans cette zone.







Afin de minimiser l'impact sur la mobilité, l’ONAS informe qu’un dispositif de dévoiement de la circulation sera mis en place. Celui-ci comprendra une signalisation routière adaptée ainsi que des indications claires de direction. De plus, des agents de régulation de la circulation, appuyés par les forces de l'ordre, seront mobilisés pour assurer une meilleure fluidité du trafic.







Le Préfet de Pikine recommande aux usagers de respecter scrupuleusement la signalisation et les itinéraires de déviation, d’adapter leur vitesse et faire preuve de vigilance dans la zone des travaux et de privilégier les itinéraires alternatifs lorsque cela est possible.







Le retour à la normale du trafic est prévu dès l'achèvement des travaux dont la date prévisionnelle est le 15 avril 2025. Le Préfet du département de Pikine et l'ONAS remercient les usagers pour leur compréhension et réitèrent leur engagement en faveur de la sécurité routière et de l'amélioration de la mobilité urbaine.