Projet PDCEJ : 5000 jeunes vont être formés et incubés dans les métiers de l'énergie et de l'agriculture.

Le ministre de l'emploi, de la formation professionnelle et de l'artisanat a présidé ce jeudi, l'installation du comité de pilotage du projet d'appui au développement des compétences et de l'entrepreneuriat des jeunes dans les secteurs porteurs(PDCEJ).

Un projet financé à hauteur de 15 milliards de francs CFA dont 90% par la Banque africaine de développement et à 10% par le gouvernement du Sénégal. Qui prévoit de former 2 000 jeunes aux métiers du pétrole et du gaz, 3 000 autres jeunes vont aussi bénéficier du programme de formation et d'incubation, ceci sur une durée de 5 ans. En effet, cela contribuera à inciter les jeunes vers l'entrepreneuriat et mieux faciliter leur employabilité, à travers l'amélioration de la qualité de la main d'œuvre, la compétitivité des entreprises dans les secteurs porteurs de l'industrie et de l'agriculture...