Projet FUDPE : Le Niger s’inspire de l’expérience sénégalaise

Cette rencontre présidée par le Secrétaire général de l’ADIE, Monsieur Alyoune Badara Diop, avait principalement pour but de partager des informations relatives à la mise en œuvre du Fichier Unifié des Données du Personnel de l’Etat dont l’Agence De l’Informatique de l’Etat est le bras technique. Ce projet vise à centraliser toutes les données des agents de l'Etat pour une maîtrise de la masse salariale et des effectifs, à réduire et assurer la visibilité des charges de gestion du personnel, à aboutir à une meilleure planification des ressources et des emplois, et à dématérialiser les procédures liées aux agents de l'Etat.En effet, le Niger qui compte exécuter un projet similaire, a voulu s’inspirer de l’expérience sénégalaise pour aboutir à de bons résultats. « Nous sommes venus voir les dispositions organisationnelles, opérationnelles, technologiques qui ont été mises en place par le Sénégal pour pouvoir mener à bien cette opération. Nous en sortons très satisfaits » a confié M. Abdou Razakhe Abani, chargé de programme PCDS au Niger, un programme de la Banque mondiale.Moteur de la transformation numérique de l’Administration, l’ADIE a mis en œuvre un bon nombre de projets afin de moderniser et d’améliorer le service public par le biais du digital. Des réalisations innovantes qui en font aujourd’hui un modèle de référence dans la sous-région Ouest-africaine. C’est dans ce cadre que l’Etat du Niger s’est aussi récemment doté de l’Agence Nationale pour la Société de l’Information (ANSI).« L’ADIE est un modèle à suivre. On a été vraiment impressionné par le dispositif matériel et l’expertise dont fait preuve l’Agence. » témoigne le Secrétaire général du Ministère de la Fonction Publique du Niger, Monsieur Assoumane. Ce dernier n’a pas également manqué d’exprimer son souhait de voir l’ADIE les accompagner « dans la démarche par rapport à l’implémentation du système de la biométrie au Niger ».