Programme des 100 000 logements : Le projet se matérialise avec la réalisation de 200 maisons à Bambilor.

Sur 2.000 unités de logements, 200 ont été réalisées sur le site qui se trouve dans la commune de Bambilor. Le Ministre de l’Urbanisme Abdoulaye Sow, accompagné de ses bras techniques, a effectué une visite des lieux ce 7 septembre pour constater de l’effectivité des travaux qui entrent dans le cadre du programme des 100 000 logements.



Selon Meïssa Mahécor Diouf, le DG de la Société d’Aménagement foncier et de l’Innovation urbaine, « le Chef de l’État nous a instruit de relever le niveau du logement en ce qui concerne son aménagement et cela partout au Sénégal conformément à sa politique d’équité territoriale. Comme vous le voyez, depuis le 2 août dernier, les travaux d’aménagement ont effectivement démarré, les études ont été minutieusement menées deux mois auparavant. L’adduction en eau potable, le drainage des eaux pluviales pour éviter le spectre des inondations, l’assainissement ont été pris en compte et dans 9 mois tous ces travaux d’aménagement vont être bouclés … », a-t-il fait savoir.



Et concernant la voirie, l'expertise locale est bien présente. Ce site qui se trouve à Bambilor va abriter 887 logements économiques simples, 366 logements économiques améliorés, 97 logements moyens et 27 immeubles de de R plus 6 et ce projet sera construit sur 200 ha.



D’après El Hadj Malick Gaye, le directeur de l’Agetip, ce qui est important ce sont les dispositions préventives qui ont été prises pour permettre aux futures 2.000 occupants de ne plus vivre certains problèmes comme les inondations et d’avoir accès à tous les services sociaux de base. Sans oublier qu’on dit souvent que dans un pays quand le BTP marche, tout marche et l’emploi des jeunes va être boosté grâce à ce programme de 100 000 logements et la Commune de Bambilor va en profiter, dira-t-il.



Amadou Thiam, DG de la construction et de l’habitat qui a aussi pris part à cette visite, a salué les efforts consentis par l’État du Sénégal pour la réalisation de cet ambitieux programme de 100.000 logements initié il y’a de cela quelques années.



« Ce projet est l’ancrage de cette vision sociale du président de la République Macky Sall. Nous voulons créer un bout de ville et la qualité doit être le maître mot. Nous avons aussi débuté la même chose dans d'autres sites qui vont abriter ce programme de 100.000 logements car c’est un programme national. C’est un projet qui est intégré car maintenant nous ne donnons plus de logements, mais on donne un cadre de vie… », ajoutera t-il...