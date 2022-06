Programme des 100.000 logements : Le MULHP signe une convention de 1.100 logements pour Niamone (Bignona).

Dans le cadre du programme des 100.000 logements initié par le Président de la République Macky Sall, le Ministère de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène Publique a signé une convention pour la contruction de 1.100 logements à Niamone dans le département de Bignona. Selon le représentant de cette association qui regroupe plus de 3.000 ressortissants sénégalais, Landing Sané, « ce projet date de plus de 10 ans. C’est aujourd’hui qu’il s’est matérialisé grâce à ce programme du chef de l’État Macky Sall. C’est un grand soulagement et nous lui témoignons toute notre reconnaissance… », fera-t-il savoir. Le secrétaire d’État chargé du Logement au MULHP, Victorine Ndèye qui est la signataire de ladite convention, est revenu largement sur l’importance de cette signature de convention. « Le projet 100 000 logements vient à son heure car des coopératives qui existent au Sénégal et qui peinent à démarrer leurs activités pourront bénéficier des dispositifs qui ont été mis en place avec le Fonds pour l’Habitat Social pour permettre aux sénégalais d’ici et de la diaspora d’avoir accès à la propriété... Il y a aussi un autre aspect, c’est la territorialisation des politiques publiques. Cette convention qui a été signée aujourd’hui concerne des logements qui se trouvent dans la commune de Niamone (Sud du pays). Sachant que la commune de Niamone est la zone naturelle d’extension de Bignona et à travers cette convention nous sommes en train d’anticiper sur le problème de logement qui s’adresse à Bignona dans les années à venir… », a-t-elle indiqué. Ce partenariat montre l’implication des sociétés nationales dans le projet 100 000 logements et marque la volonté d’une équité territoriale dans le cadre dudit projet.