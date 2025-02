Programme de finances publiques : Cheikh Diba annonce le bouclage du programme avec le FMI d’ici fin juin et évoque des perspectives budgétaires assainies

Le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, a déclaré devant un public attentif que, malgré les critiques concernant la gestion budgétaire de l’actuel gouvernement, les partenaires techniques et financiers internationaux maintiennent leur confiance envers le Sénégal. Le responsable des finances de l’État a également annoncé qu’un nouveau programme est en cours d’élaboration avec le Fonds monétaire international (FMI) et devrait être finalisé au plus tard à la fin du mois de juin. Ce programme permettra de procéder à un décaissement en collaboration avec la Banque mondiale dans le cadre d’un appui budgétaire.



« J’ai rencontré le représentant résident du FMI ainsi que la directrice des opérations de la Banque mondiale. L’objectif est de faire un état des lieux, de se projeter vers les prochaines étapes et de mettre en œuvre un nouveau programme afin d’assainir les relations budgétaires avec ces institutions partenaires », a expliqué le ministre Cheikh Diba.