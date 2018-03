Processus électoral : BBY met à nu le rapport du CCPE

La coalition Benno Bokk Yakaar a communiqué devant la presse les conclusions du rapport du Cadre de Concertation sur le Processus Électoral (CCPE) qui a été remis au Chef de l’État depuis le 15 mars. Au total, 8 points ont été formulés par les plénipotentiaires des pôles unanimement adoptés et validés par le CCPE au cours des discussions, a indiqué Benoît Sambou de Benno Bokk Yakaar.

Bien que des points d’accord entre la majorité, les non-alignés et l’opposition, il existe des désaccords concernant le bulletin unique, la caution et la nomination d’une personne neutre pour l’organisation des élections.

Benno Bokk Yaakar a par la même occasion formulé 7 recommandations pour le bon déroulement des élections aussi présidentielles que locales.