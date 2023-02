Procès sur les 29 milliards du Prodac/ Ousmane Sonko: « J'irai répondre au juge demain et j’appelle tous les sénégalais à aller au tribunal »

Le leader de Pastef a annoncé ce mercredi à travers une déclaration, qu’il ira répondre demain à l’audience concernant l’affaire supposée des 29 milliards de Prodac. Une affaire qui a vu la plainte de Mame Mbaye Niang contre Ousmane Sonko qui se dit, dans cette déclaration, qu’il est prêt pour répondre au juge et s’expliquer sur ce dossier. « Je suis prêt et je vais répondre demain pour donner ma version. Cependant, j’appelle les sénégalais à venir assister au procès qui, pour rappel, est publique. Donc, tout citoyen a droit à assister à ce procès » dira le président du parti africain du Sénégal pour le travail, l‘éthique et la fraternité précisant, dans la foulée, que ce procès ne pourra pas l’empêcher d’être candidat en 2024.