Procès du terrorisme/Demande de libération d'office pour Lamine Coulibaly : Le tribunal rend sa décision ce jeudi

Comme écrit ce matin, le procès de l'Imam Alioune Badara Ndao et Cie a été renvoyé au 09 avril dernier. Toutefois, les accusés Assane Kamara et Ibrahima Ly n'ont pas connu le même sort pour ne pas dire que les affaires les concernant ont été retenues pour cet après-midi.

D'ailleurs, à l'heure où nous mettons sous presse, l'audience a repris et les avocats de l'accusé Lamine Coulibaly ont eu le temps de demander la libération d'office de leur client sous le motif qu'il a été arrêté par les policiers sénégalais de manière illégale.

Ce que le procureur a refuté en rappelant que ce sont les forces de sécurité mauritaniennes qui ont procédé à l'arrestation de l'accusé Lamine Coulibaly qui n'a été cueilli par la DIC qu'après qu'il franchi la frontière. Le tribunal tranchera ce jeudi, dans l'après midi.