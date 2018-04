Procès de Barth’ sous haute surveillance policière : Les chiens de garde sont de retour

Ce vendredi, il règne autour du Temple de Thémis une atmosphère de paranoïa. La police et la gendarmerie nationale ont conjointement sorti l’artillerie lourde pour surveiller le procès de Barthélémy Dias. On signale même la présence de ces chiens (renifleurs ou de détection) qui se promenaient dans Dakar lors des évènements de 2011 marqués par des manifestations de l’opposition de l’époque contre la candidature pour un 3e mandat de Me Abdoulaye Wade. Serait-ce la forte mobilisation des khalifistes venus apporter leur soutien à Barthélémy Dias qui fait peur ?