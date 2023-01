Procès Sonko vs Adji Sarr : Le régime du président Sall veut rendre inéligible la candidature du leader de Pastef en 2024 comme Karim Wade et Khalifa Sall

Le leader de Pastef les patriotes est poursuivi par la masseuse pour viols et menaces de mort. Dans cette affaire qui remonte à 2021, le doyen des juges a décidé du renvoi de l’affaire en chambre criminelle à l’issue d’une confrontation de Sonko et Adji Sarr.



Ainsi lors de leur conférence de presse de ce vendredi 20 janvier 2023, les jeunes de Pastef ont l’intime conviction tout comme leur leader, que « le régime du président Macky Sall veut rendre inéligible la candidature de Sonko en 2024 comme Karim Wade et Khalifa Sall en 2019... »