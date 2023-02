Procès Ousmane Sonko / Mame Mbaye Niang : Le bureau politique du Pastef prend la parole et menace…

À travers son secrétaire général, Bassirou Diomaye Faye, le parti Pastef a tenu un point de presse ce jeudi peu de temps après le face à face entre Ousmane Sonko et Mame Mbaye Niang dans le procès en diffamation sur l’affaire des 29 milliards du Prodac.

Deux semaines après le premier renvoi, le procès suit son cours. Le leader du Pastef qui a soutenu hier dans une déclaration sur sa page Facebook, qu’il ira répondre à la justice, a, en même temps, appelé la population à venir en masse assister au procès.

Mais des échauffourées s’ensuivront lors du chemin retour. À hauteur de la radio Futurs Médias sur la corniche, le cortège de Ousmane Sonko a été stoppé par les éléments de sécurité pour faire passer le patron de Pastef par le tunnel alors que Sonko voulait emprunter une autre voie. Mais finalement ce sont des jets de lacrymogènes qui vont disperser la foule et Ousmane Sonko finalement acheminé vers son domicile en toute sécurité.



Mais ses partisans, actuellement devant la presse, dénoncent cette énième forfaiture. « La volonté est manifeste. Ils sont entrés dans cette période charnière pour tout essayer pour mettre Ousmane Sonko hors course », dénonce Birame Soulèye Diop qui considère que le projet de Ousmane Sonko sera défendu au prix que cela nécessitera.



Ce que le bureau politique de Pastef constate aujourd’hui, c’est la violation manifeste de la liberté de circuler. « Sonko est le seul à qui on interdit de passer par une voie ou une telle autre. Il se rapproche de jour en jour du kidnapping ultime. « On a atteint le plafond de verre. Trop c’est trop et nous sommes prêts à tout pour protéger ce projet », considèrent Bassiou Diomaye Faye et Birame Soulèye Diop qui estiment que le leader de Pastef fera face à ce candidat qui ne sera pas Macky Sall...