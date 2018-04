Procès Imam Ndao : la défense demande la comparution du Chef d’escadron Issa Diack et du commissaire Abdoulaye Diop

Me Moussa Sarr a demandé la comparution des Officiers de police judiciaire (Opj), ayant accompli des actes de procédure dans l’affaire Imam Ndao. Il s’agit du Chef d’escadron Issa Diack et du commissaire, chef divisionnaire, Abdoulaye Diop. Leur comparution, à titre de simple renseignement, est nécessaire pour la manifestation de la vérité, selon la défense de Imam Ndao.



"Nous avons constaté, pour l’essentiel, que le parquet fait référence aux déclarations faites à la police et à la Gendarmerie. Donc, nous demandons la comparution du Chef d’escadron Issa Diack et du chef divisionnaire, Abdoulaye Diop, qui ont diligenté l’enquête", sollicite l'avocat de Imam Ndao, jugé pour apologie du terrorisme. Mais, la comparution de ces derniers n’est sans doute pas pour demain. Seule une autorisation de la hiérarchie peut ouvrir la voie à une éventuelle décision de la Chambre criminelle à formation spéciale, de faire comparaître le Colonel Diack et le commissaire Abdoulaye Diop .



L’avocat de l'Imam Ndao, n’a pas manqué de dénoncer des "contre-vérités" dans le Procès verbal (Pv) d'enquête préliminaire...



A cette comparution, qui ne peut pas se faire sans l’autorisation du chef de l’Etat, le parquet a opposé une fin de non recevoir.