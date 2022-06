Procès Déthié Fall et Cie : Moustapha Mamba Guirassy apporte son soutien aux détenus et dénonce des arrestations arbitraires.

Les trois (3) membres de Yewwi Askan Wi, Déthié Fall, Mame Diarra Fam et Ahmed Aïdara, ont fait face au juge ce matin respectivement au tribunal de Dakar et au tribunal de Guédiawaye, cela en présence de plusieurs des leaders politiques de l’inter-coalition Yewwi Askan Wi / Wallu. Moustapha Guirassy a effectué le déplacement pour prêter main forte au palais de justice de Dakar. Il dénonce des arrestations arbitraires.



« Les députés n'ont pas leur place ici. Aujourd'hui, c'est les forces de défense et de sécurité qui les ont arrêtés qui devaient être arrêtées. Macky Sall doit faire attention, et ne doit pas écouter les mauvais conseils émanant de certaines personnes qui l’entourent, le pouvoir est juste un passe-temps... » a déclaré Moustapha Guirassy.



Les leaders de l’inter-coalition Yaw/Wallu à savoir Habib Sy, Cheikh Tidiane Dieye, Cheikh Ahmed Tidiane Youm, Moussa Tine, Marie Sow Diawara, Ousmane Sonko, Aïda Mbodj, Khalifa Sall entre autres ont eux aussi pris part au jugement des 84 prévenus. Tous sont assis côte à côte pour suivre l’audience...