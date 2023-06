Problématique du Financement des PME : l'ADEPME annonce un Forum de la PME sénégalaise le 13 juillet à Dakar.

À la veille du Sommet pour un Nouveau Pacte Financier mondial qui se tient à Paris les 22 et 23 juin, Idrissa Diabira, Directeur Géneral de l’ADEPME a annoncé dans une conférence de presse, mardi, le lancement prochain du GUF-PME à l’occasion de la 3ème édition du "Forum de la PME Sénégalaise", les 13, 14 et 15 juillet et dont le thème central sera l’accès des PME au financement.







Le GUF-PME ou guichet unique d’accès au financement des PME est une plateforme digitale d’intermédiation pour l’accès au financement des PME développée par le consortium ATOS-BEARING POINT - AWA - FINETECH, solution innovante qui sera la première plateforme en zone UEMOA, pour permettre un financement massif et sécurisé des PME. En effet, moins de 14% du portefeuille des banques financent les PME. Le GUF-PME s’inscrit dans le cadre du « dispositif PME » mis en place par la BCEAO pour augmenter le financement de l’économie et des PME.







L’ADEPME considérée meilleure institution d’appui aux PME de CEDEAO selon le benchmarkink d‘ITC (Centre du Commerce International), certifiée ISO 9001 et 27001, est soutenue par la coopération technique allemande (la GIZ) pour apporter une solution structurelle en impliquant l’ensemble de l’écosystème financier et non financier - banques, sfd, fonds de garanties, experts comptables, chambres consulaires, SAE (structures d’appui et d’encadrement) - qui se retrouvera dans cette plateforme dédiée à la mise en relation de l’offre et de la demande mais aussi à l’appui, à l’éligibilité de la PME a un financement adapté à son besoin. L’institution d’accompagnement des PME a toutefois indiqué que les inscriptions pour les PME qui souhaitent prendre part au Forum de la PME sénégalaise sont ouvertes sur sa plateforme...