Prévention des accidents dans les lieux de travail : Avec la « Vision Zéro », la Caisse de Sécurité Sociale (CSS) et le CNP visent - 50 % de décès

Dans le cadre de la célébration du mois Africain de la Prévention des Risques Professionnels, la Caisse de Sécurité Sociale du Sénégal, en partenariat avec le Conseil National du Patronat du Sénégal (CNP), a procédé au lancement officiel de la stratégie nationale « Vision Zéro Sénégal ». Les deux institutions ont souligné la volonté d’encourager la promotion d'une culture de prévention durable dans un contexte où des accidents de travail sont constatés dans certaines entreprises, même informelles.



L’outil « Vision Zéro Sénégal – Sécurité, santé et bien-être au travail » provient de l’Association internationale de la sécurité sociale et est basé sur 7 règles d’or. Il repose sur le leadership et l’engagement du dirigeant de l’entreprise, ainsi que sur la formation et l’éducation des salariés. Selon Marie Diallo, directrice de la prévention des risques professionnels à la Caisse de sécurité sociale, « Vision Zéro Sénégal » permettra également de télécharger des recommandations et offrira aux entreprises la possibilité de s’auto-évaluer. Cet outil est accessible aux secteurs formel et informel. La Caisse de sécurité sociale et le Conseil national du patronat (CNP) entendent recourir à la digitalisation pour adapter cet outil aux utilisateurs à l’heure de l’essor du numérique. Onze objectifs généraux sont prévus, dont une réduction de 50 % des décès sur les lieux de travail, a rappelé la directrice de la prévention des risques professionnels à la CSS.



Pour le CNP, représenté par Amadou Massar Sarr, président du comité sécurité et santé, il s’agit de souligner le partenariat avec la Caisse de sécurité sociale, mais aussi de s’associer avec tous les acteurs et entreprises impliqués pour l’appropriation de cet outil lancé ce mardi, qui vise une réduction drastique des accidents de travail.